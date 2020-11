Wordt het een saaie race in Imola? Heel moeilijk om in te halen in Italië

Voor de F1-fans is het leuk om de bolides opnieuw op het circuit van Imola te zien racen. Maar daar zal het misschien ook wel bij blijven, want veel inhaalacties zullen er waarschijnlijk niet zijn.

Dat beseft ook Lewis Hamitlon, die vanop plaats twee start zondagmiddag. "Het is jammer aan dit circuit. Want het is zo mooi om op te rijden, maar tegelijkertijd krijgen we bijna zeker een saaie race. Op het rechte stuk kan je met DRS misschien nog inhalen maar daarna ontstaat er automatisch een treintje", denkt de Brit.

Ook bij Alfa Romeo beseffen ze dat, net nu Giovinazzi en Raikkonen zich pas als 18e en 20e gekwalificeerd hebben. "Van alle circuits waar het dramatisch is om achteraan te starten, is dit een van de ergste", klinkt het bij teambaas Fred Vasseur.

Kimi Raikkonen was wel op weg naar Q2 maar zijn tijd werd geschrapt wegens het overschrijden van de Track Limits. "Het is frustrerend want er zit potentieel in de wagen. Maar klagen zal het eindresultaat niet veranderen", besluiten ze bij Alfa Romeo.