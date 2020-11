Mercedes pakt constructeurstitel bij comeback F1 in Imola, Verstappen verliest tweede plek door opgave

Mercedes heeft al over één titel mathematische zekerheid verworven. Het is ook dit jaar het beste team in de Formule 1. Met dank vooral natuurlijk aan Lewis Hamilton, die ook de eerste F1-race in Imola in veertien jaar won. Bottas werd tweede en zo was de titel binnen voor Mercedes.

Het werd een incidentloze start op Imola, maar er waren wel wat positiewissels. Hamilton geraakte slecht weg en verspeelde zijn tweede plek aan Verstappen. Gasly zag dan weer Ricciardo passeren. Er volgde al snel meer slecht nieuws voor de Fransman: zijn AlphaTauri viel uit. HAMILTON KNALT STEVIG DOOR Leider Bottas ging als eerste Mercedes de pits in en Hamilton begon steeds meer snelle rondjes te draaien. De Brit ging als een raket vooruit en kon ook na zijn eigen pitstop voor zijn teamgenoot blijven. Mercedes had dan nog wel altijd uitzicht om als nummers 1 en 2 te finishen. INHAALBEWEGING VERSTAPPEN MAAT VOOR NIETS Dat was niet langer het geval nadat Bottas even het zand opzocht. Verstappen was er als de kippen bij om hem te passeren. Aan het inhalen van Hamilton moest de Nederlander niet denken, die was veel te snel. Verstappen leek wel op weg naar een mooie tweede plaats, tot die plots parkeerde vanwege een kapotte rechterband. Einde race voor Verstappen dus in plaats van een tweede plek. Niet veel later lag ook Russell uit de wedstrijd: na de crash van de Williams-rijder vlogen de brokstukken in het rond. Zo kregen we nog een safety car, maar in de laatste vijf ronden kon er weer geraceten worden. Met Hamilton op één en Bottas op twee was de constructeurstitel voor Mercedes een feit. Ricciardo reed in zijn Renault knap naar plek drie.