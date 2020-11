Bottas klopt Hamilton voor de pole bij terugkeer F1 in Imola, Gasly start van op tweede rij

Voor het eerst in viertien jaar is de Formule 1 terug op het circuit van Imola. Bottas geraakte er alvast door geïnspireerd, want de Fin ging zijn teamgenoot Lewis Hamilton vooraf in de kwalificaties. De derde beste tijd was voor Verstappen, de vierde voor Gasly.

Niet de GP van San Marino zoals we dat van vroeger gewoon zijn in Imola, wel de GP van Emilia-Romagna. Een beetje speciaal was dat er pas vanaf zaterdag geracet werd, met slechts één vrije training voor de kwalificaties. Hamilton was in de oefensessie de snelste, voor Verstappen en Bottas. BOTTAS FLIKT HET IN LAATSTE RUN In de kwalificaties draaide de strijd om de polepositie uit op een duel tussen de twee Mercedessen, wat uiteraard niet onverwacht was. Hamilton dacht daar op beslag te leggen, maar in de laatste run ging Bottas met een verschil van 97 duizendsten van een seconde nog onder zijn tijd. Bottas start zondag dus van op de pole, Hamilton van op plek twee. Afwachten wat dat geeft. Verstappen moet proberen van op de tweede rij de Mercedessen aan te vallen. Daar start overigens dus ook Pierre Gasly, een knappe prestatie alvast de AlphaTauri-rijder.