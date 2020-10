Wereldprimeur voor België komt er dan toch niet: geen WRC-rally van Ieper

Het was historisch nieuws waar de stad Ieper in augustus mee uitpakte. De rally van Ieper zou onderdeel zijn van het WK rally. Het zou de eerste keer zijn dat een WK-rally doorging in ons land, maar dat valt nu alsnog in het water.

Door de uitbraak van het coronavirus moest ook de kalender van het rallykampioenschap hertekend worden en zo kwam de FIA bij Ieper uit voor een rally. Nu is het net de tweede golf van de pandemie die roet in het eten gooit en er voor zorgt dat het niet kan doorgaan. Geen WRC-rally dus in België dit jaar. Door de enorme stijging van de coronacijfers is het niet verantwoord om de wedstrijd te laten doorgaan. De gezondheid van medewerkers en deelnemers wordt zo op de eerste plaats gezet. A Statement from Renties Ypres Rally Belgium @ypresrally | #YpresRally | #WRC — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 30, 2020 De burgemeester van Ieper, Emmily Talpe, reageerde al kort. "We hebben deze beslissing genomen in overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, en de burgemeesters van omliggende gemeenten."