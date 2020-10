Jérome d'Ambrosio houdt het voor bekeken als racepiloot en gaat een andere uitdaging aan in de Formule E

Een nieuwe uitdaging voor Jérome d'Ambrosio. Onze landgenoot houdt het voor bekeken als racepiloot en gaat aan de slag als adjunct-teambaas bij Venturi Racing. Het voorbije seizoen was d'Ambrosio aan de slag bij Mahindra Racing.

De Belg won in zijn carrière 3 wedstrijden in de Formule E en hij was zelfs even aan de slag in de Formule 1. Hij verlaat nu Mahindra Racing.