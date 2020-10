Alfa Romeo stelt zijn rijders voor 2021 voor: ook Kimi Räikkönen is er weer bij

De wereldkampioen van 2007 blijft actief in de Formule 1. Kimi Räikkönen zal immers in 2021 ook blijven racen voor Alfa Romeo. Het team maakte bekend dat het volgend jaar met zijn huidige rijders doorgaat. Zowel Räikkönen als Antonio Giovinazzi blijven aan boord.

Alfa Romeo bengelde vooral in het begin van het huidige Formule 1-kampioenschap helemaal achteraan. Inmiddels heeft Giovinazzi toch al twee keer in de punten kunnen rijden en Räikkönen één keer. Dat mogen ze dus ook volgend seizoen nog vaker proberen te doen.

Het team gaat dus zeker met dit duo vaste rijders door tot eind 2021. "Alfa Romeo is als een tweede familie voor mij", zegt Räikkönen. "De unieke sfeer geeft me de motivatie om te blijven doorzetten in wat mijn negentiende seizoen in de sport zal worden. Ik zou hier niet zijn als ik niet zou geloven in het project van het team."

Giovinazzi begint in 2021 aan zijn derde seizoen bij Alfa Romeo. "Er is nog veel meer dat we willen bereiken. Er zal veel continuïteit zijn tussen dit seizoen en het volgende. Alles waar we nog aan werken tussen nu en het einde van het jaar zal ook al tellen voor volgend jaar."