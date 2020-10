Dan toch geen publiek bij terugkeer van Imola op de F1-kalender

Voor de derde keer in dit F1-seizoen zal er in Italië geracet worden. Imola verwelkomt alle piloten en hun teams komend weekend. Nadat eerder al de wielrenners hun WK reden op het bewuste circuit komt nu dus het F1-circus weer langs.

Door de impact van het coronavirus moest de Formule 1 op zoek naar oplossingen en daar kon het onder andere voor bij Imola terecht. Het betekent een terugkeer op de kalender van het circuit waar tot 2007 de GP van San Marino gereden werd.

GP EMILIA-ROMAGNA

Dit jaar is er als naam gekozen voor de GP van Emilia-Romagna, een verwijzing naar de regio waar het circuit gelegen is. Het is wel een Grote Prijs die zonder publiek zal moeten plaatsvinden. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt.

De meeste wedstrijden in de Formule 1 worden dit jaar achter gesloten deuren afgewerkt, maar bij sommige races is er wel aanwezig. Het zag er even naar uit dat dat ook in Imola zou kunnen. Daar moet nu echter toch op teruggekomen worden. Wie al een ticket kocht om het raceweekend bij te wonen, zou zijn geld terugkrijgen.