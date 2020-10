OFFICIEEL: Einde van de geruchten, Pierre Gasly blijft bij Alpha Tauri

Pierre Gasly rijdt volgend jaar gewoon nog altijd bij Alpha Tauri, het tweede team van Red Bull. Zo zijn meteen de speculaties de kop ingedrukt dat hij opnieuw de switch zou maken richting het eerste team.

Gasly is 24 jaar en kwam via Toro Rosso (toenmalige Alpha Tauri) in de F1 in 2017. Na een goed 2018 mocht hij in 2019 starten in de Red Bull, naast Max Vertappen. De ploegleiding vond hem echter niet goed genoeg en degradeerde de Fransman opnieuw richting het tweede team. Daar rijdt hij nu een heel goed seizoen met zelfs een overwinning in de GP van Italië, zijn eerste overwinning uit zijn carrière.

Daarom kwam ook de geruchtenmolen op gang dat hij opnieuw van plaats zou wisselen met huidig Red Bull-rijder Alexander Albon. Maar dat zal dus niet gebeuren want Gasly blijft nog een extra jaartje bij Alpha Tauri.

"We zij op weg om het meest succesvolle seizoen in de geschiedenis vanhet team neer te zetten. Het mooiste was de Gp van Italië die ik won, dat was bovendien nog maar de tweede overwinning in de geschiedenis van het team. Ik kijk uit naar de uitdaging van volgend ,jaar en wil samen nieuwe successen behalen", klinkt het in een reactie van de Fransman.