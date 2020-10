Lando Norris biedt verontschuldigingen aan nu hij in oog van mediastorm terecht is gekomen

Lando Norris heeft er een bewogen week op zitten. De Britse piloot in de McLaren eindigde pas als 13e in Portugal na een aanvaring met Lance Stroll en leek achteraf toch wat gefrustreerd te zijn. Ondertussen heeft hij zich online al geëxcuseerd.

vs Stroll

Norris was goed gestart in Portugal maar beide McLarens vielen na een goede openingsronde wat terug tijdens de race. Het liep vooral mis toen Lance Stroll hem in de Racing Point wou passeren en iets te vroeg instuurde waardoor Norris schade opliep en een pit stop moest maken. Voor Stroll zat de race erop, Norris werd dertiende.

Tijdens de race zei Norris al "What the f*ck is this d*ckhead doing", optekenen via de teamradio. Een hoop scheldwoorden dus aan het adres van Stroll. Achteraf zei hij nog dat Stroll niet leert uit zijn fouten en dat hij de Canadees even zal proberen te mijden met zijn McLaren.

vs Hamilton

In Portugal pakte Lewis Hamilton zijn 92e overwinning in een GP, een absoluut record. Er werd aan de 20-jarige Brit wat hij ervan vond. "Ik ben blij voor hem, maar het betekent voor mij niet echt iets. Hij rijdt in een auto die iedere race moet winnen. Hij moet daarvoor één of twee mensen verslaan waarvan er eentje zijn ploeggenoot is. Ere wie ere toekomt, hij doet wat hij moet doen, maar elke overwinning is voor hem gewoon nog een overwinning", klonk het.

Op Twitter heefft Norris zich ondertussen geëxcuseerd: "Ik moet me excuseren. Ik was dom en onzorgvuldig met sommige dingen die ik onlangs heb gezegd in de media. Daarbij heb ik tegenover sommigen het respect niet getoond wat ik wel zou moeten hebben gedaan. Ik ben niet dat soort persoon, dus ik weet dat ik me moet verontschuldigen tegenover hen maar ook tegenover iedereen die het heeft gelezen/gehoord. Sorry"