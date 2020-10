Red Bull is er niet op uit om Gasly opnieuw in Red Bull te zetten

Wat is er toch mis met het tweede zitje bij Red Bull? Vorig jaar deed Gasly het niet goed en werd hij gewisseld met Alpha Tauri-rijder Alexander Albon. Maar momenteel doet Gasly het in zijn Alpha Tauri beter het dan Albon.

De voorbije drie races kon Albon slechts één puntje scoren in de Red Bull terwijl Max Verstappen er 51 scoorde en telkens op het podium eindigde. In Portugal reed Albon naar een 12e plaats, buiten de punten.

Maar opnieuw de vervanging Albon-Gasly maken lijkt voor Red Bull-teambaas Christian Horner uitgesloten. Hij blijft Albon ook verdedigen. "Iedereen in het team wil dat hij volgend seizoen nog bij ons racet, hij is een fantastische gast. Hij heeft eerder laten zien dat hij goed kan rijden. We moeten in de komende weken een besluit nemen over zijn toekomst", klinkt het.

Mogelijke vervanger

Als Albon vervangen wordt, lijkt het waarschijnlijk dat een ervaren chauffeur zijn plaats zal innemen. De jonge talenten naast Max Verstappen zetten lijkt niet te werken. Met een meer ervaren racepiloot zal duidelijk worden of het nu echt aan de wagen ligt of aan de chauffeur.

Er wordt dan vooral gedacht aan Sergio Perez en Nico Hulkenbergt. Perez rijdt dit jaar nog bij Racing Point maar is zijn zitje kwijt aan Sebastian Vettel. Nico Hulkenberg maakte dit jaar tweemaal een comeback wegens corona.