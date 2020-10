Na coronajaar het recordjaar? 'Formule 1 gaat voor grootste aantal GP's in 2021, mét Spa en Zandvoort'

Ondanks de impact van het coronavirus is de Formule 1 er in geslaagd om dit jaar een volwaardige kalender samen te stellen. Die zal sowieso wel vijf Grote Prijzen minder tellen dan de oorspronkelijke kalender. De F1 wil dat extra goedmaken in 2021.

Dan zal er nochtans ook nog altijd rekening gehouden moeten worden met het coronavirus, maar dat houdt de F1 niet tegen om te werken aan een zeer uitgebreide kalender. Volgens het vaklbad Auto, Motor und Sport zou er in 2021 een F1-kalender komen met maar liefst 23 Grote Prijzen. NOG 1 GP MEER DAN OORSPRONKELIJK SCHEMA 2020 Dat zou dan het grootste aantal races betreffen ooit in een Formule 1-kampioenschap. In 2020 was er aanvankelijk een kampioenschap met 22 GP's voorzien. Staan volgend jaar sowieso ook op het programma: de GP van België op Spa-Franchorchamps en de GP van Nederland in Zandvoort. Het is dan nog afwachten welke GP juist welke datum krijgt. De GP van België zou qua datum ongeveer in de buurt van de GP van Italië en de GP van Nederland ingepland worden.