Kimi Raikkonens fantastische eerste ronde in Portugal: "Mijn start was eigenlijk niet zo goed"

Kimi Raikkonen reed afgelopen zondag een verbluffende openingsronde in de GP van Portugal. Hij schoof op van plek 16 naar plek 6, al vond hij zelf dat zijn start niet zo super was.

De beelden van Kimi Raikkonens eerste ronde in Portugal gingen de wereld rond. 'The Icemen' haalde maar liefst 10 wagens in op 1 ronde. Indien u de beelden nog neit gezien heeft, kan u ze onderaan dit artikel bekijken.

Zelf vond Raikkonen zijn start helemaal niet zo inderukwekkend. "Die start op zich was niet zo goed want ik verloor een plaats. Daarna vroeg ik me vooral af wat de anderen aan het doen waren. Spijtig genoeg hebben we er niets uitgehaald. We hadden problemen tijdens de eerste pitstop en daarna verloor ik te veel tijd op mijn oude banden", zegt Raikkonen.

Want ondanks zijn sterke openingsronde eindigde de Fin niet in de punten. Hij reed met zijn Alfa Romeo naar een 11e plaats, net buiten de punten.