Lewis Hamilton verwacht spektakelrijke GP van Portugal: "Een ijsbaan"

Lewis Hamilton mag dan vanop pole vertrekken zondagmiddag, hij is er niet gerust in dat de GP van Portugal zomaar voor het grijpen ligt. De Brit verwacht een tumultueuze race.

"We weten niet wat we moeten verwachten", zegt Hamilton op de persconferentie. Want het is niet alleen een nieuw circuit, er wordt ook nog eens een 50% kans op regen voorspeld. "Het is al een glad circuit maar als het dan nog eens gaat regenen... Dan wordt het hier echt een ijsbaan", vreest hij.

"Het wordt alleszins een heel zware race", denkt Hamilton. En Max Verstappen treedt hem daarin bij. De Nederlander vertrekt achter de twee Mercedessen vanop plek drie. "Het is niet genieten, het is racen op ijs", moest hij ook toegeven.

De GP van Portugal start zondag om 14u10, de laatste F1-race in Portugal is 8.799 dagen geleden. Toen won Villeneuve op het circuit van Estoril.