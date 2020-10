Bottas pakt naast pole positie: "Had net als Lewis moeten doen..."

Valtteri Bottas heeft zich naar goede gewoonte gekwalificeerd op de tweede plaats, net achter zijn ploegmaat Lewis Hamilton. Maar volgens de tweede rijder van Mercedes zat er veel meer in.

The Flying Fin was tijdens de drie vrije oefensessies telkens diegene met de beste tijd. Hij was dus vastberaden om de pole positie af te snoepen van Lewis Hamilton.

Dat leek ook te gebeuren nadat Hamilton aan het einde van Q3 niet onder de tijd van Bottas kon duiken. Maar Hamilton drukte niet op de rem na zijn mislukte poging, hij probeerde een tweede snelle ronde neer te zetten. Met succes want die ronde was wel sneller dan die van Bottas.

"Het was mijn beslissing om voor één snelle ronde te gaan zoals in de vorige sessies. Dan heb je minder brandstof maar kan je wat last hebben met het op temperatuur brengen van de banden. Lewis had de betere tactiek. Ik denk dat ik uiteindelijk ook voor twee snelle rondejs na elkaar had moeten gaan", zucht Bottas.