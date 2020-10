Boeiende start krijgt nauwelijks een vervolg: Hamilton breekt alsnog vrij simpel het record van Schumacher

Lewis Hamilton is al een tijdje op recordjacht en het is de WK-leider nu ook gelukt om meer GP's te winnen in de Formule 1 dan Michael Schumacher. Ook in Portugal stond er geen maat op de Brit. Al dacht je in de openingsronden wel even: wat is dat hier allemaal?

De GP van Portugal kende een chaotische start, met Verstappen die Perez van de baan duwde en Sainz die zowaar naar de koppositie ging. McLaren legde beslag op de eerste en vierde plek, want ook Norris deed een goede zaak. Bottas reed als tweede rond, polesitter Hamilton moest het op dat moment stellen met de derde plaats. MCLAREN ZAKT WEG Verstappen ging al snel opnieuw voorbij Norris. Dat was al een teken aan de wand voor McLaren, dat met zijn twee bolides wegzakte. Bottas ging zo op kop rijden, voor Hamilton en Verstappen. Zo kregen we toch weer een top drie die enigszins aan de verwachtingen voldeed. VERSTAPPEN WINT STRIJD OM PLEK DRIE Dat was al helemaal het geval toen Hamilton snelle rondjes begon te draaien en na twintig ronde zijn teamgenoot Bottas passeerde. Verstappen moest in de loop van de race de derde plaats aan Leclerc laten, maar kon op zijn mediumbanden wel nog terrein goedmaken en nam zo zijn podiumplek toch weer in. Aan Lewis Hamilton was in de rest van de wedstrijd weer niets te doen: de Brit reed vlot weg van de tegenstand. Ook de lichte regen aan het einde zorgde niet meer voor een onverwachte wending. Hamilton won zijn 92ste GP en breekt zo het record van Michael Schumacher.