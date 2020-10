Belgen in beste teams 24 Uren van Spa-Francorchamps: Laurens Vanthoor helpt Porsche aan overwinning

De 24 Uren van Spa-Francorchamps is naast de Formule 1-race in Spa zeker ook een hoogtepunt in het Belgisch autosportseizoen. De uithoudingsrace was dit weekend aan de beurt. Er was ook een hoofdrol weggelegd voor de Belgen. Laurens Vanthoor zat in het winnende kamp.

Het was een spannende strijd tussen twee teams. De Porsche van Laurens Vanthoor, die een team vormde met de Brit Nick Tandy en de Nieuw-Zeelander Earl Bamber. Hun grote concurrent was de Audi van Frédéric Vervisch, nog een landgenoot. De Zwitser Patric Niederhauser en de Italiaan Mattia Drudi waren diens ploegmaats. TANDY MAAKT HET AF VOOR PORSCHE Bij het ingaan van het laatste uur was er een neutralisatie. Met 38 minuten te gaan kon de wedstrijd hervat worden. In de regen waren het Tandy en Niederhauser die het tegen elkaar mochten opnemen en zo de uitkomst van de race mochten bepalen. Tandy kwam na 527 ronden als eerste over de finish, met een voorsprong van amper 4,6 seconden op Niederhauser. Naast Tandy mogen dus ook Vanthoor en Bamber voor Porsche de overwinning vieren. Het Duitse merk legde overigens ook beslag op de derde plaats. Het waren de Duitsers Muller en Engelhart die deze positie samen met de Italiaan Cairoli uit de brand sleepten.