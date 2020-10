Polepositie in Portugal voor Lewis Hamilton, Max Verstappen start op de derde plaats

Lewis Hamilton heeft de polepositie gepakt in de GP van Portugal. De Brit van Mercedes was net iets sterker dan ploegmaat Vallteri Bottas. De Nederlander Max Verstappen zal morgen starten op de derde plaats.

Vallteri Bottas was telkens de sterkste in de vrije trainingen in Portugal, maar de kwalificaties vandaag waren voor de Brit Lewis Hamilton. Hij haalde het net voor zijn Finse ploegmaat. Max Verstappen was goed voor de derde beste tijd en zal morgen dus op de derde plaats starten in de GP van Portugal.

Sebastian Vettel stelde teleur, want de Duitser raakte niet door de tweede kwalificatie. Charles Leclerc, de ploegmaat van Vettel bij Ferrari, liet wel mooie dingen zien en zal morgen op de vierde plaats starten.