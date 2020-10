🎥 Bottas houdt eerst Hamilton en dan Verstappen af in vrije trainingen, bolide Gasly vliegt in brand

Het volgende raceweekend is daar alweer en vooral Valtteri Bottas zal tevreden terugblikken op de eerste dag van de GP van Portugal. De Fin van Mercedes was de snelste in beide oefenritten. In de tweede sessie was Pierre Gasly betrokken in een opvallend incident.

De eerste vrije training was voor alle rijders een kennismaking met het circuit op Portimao. Ook op deze baan bleek Mercedes weinig verrassend over de snelste wagen te beschikken. Met een tijd van 1:18.410 was de eerste plaats in de eerste oefensessie voor Valtteri Bottas. Hij was drie tienden van een seconde sneller dan zijn ploegmaat Lewis Hamilton. De derde snelste man was Max Verstappen.

Voorbij halfweg in de tweede oefensessie plots een rode vlag: Plots kwam er rook uit de AlphaTauri van Pierre Gasly. De Fransman geraakte zelf wel op tijd uit zijn bolide, die vuur vatte. De marshalls hadden er het nodige werk mee. Nadien kon de aandacht weer gaan naar de strijd om de snelste tijd in deze vrije training.

Die was ook ditmaal voor Bottas, die nog een stuk sneller onderweg was dan in de eerste sessie en onder de 1 minuut en 18 seconden dook. Bottas zette een tijd neer van 1:17.940. Hamilton mengde zich deze keer veel minder in de debatten. De tweede snelste tijd was dan voor Verstappen, de derde plaats en tijd voor Lando Norris.