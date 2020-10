Vernieuwing bij Haas: renstal neemt afscheid van op een na langst zittende duo, ligt de weg voor Schumacher open?

Kevin Magnussen en Romain Grosjean zullen volgend seizoen niet meer voor Haas F1 Team racen. Dat heeft de Amerikaanse renstal donderdag laten weten.

"De wegen van het duo Romain Grosjean - Kevin Magnussen en Haas F1 Team zullen na afloop van het kampioenschap in 2020 scheiden", deelde Haas donderdag mee. Daarmee komt er een einde aan het op een na langst zittende racepaar in de F1. Dit is hun vierde jaar samen, Grosjean zat al sinds 2016 bij de Amerikaanse renstal. Alleen Bottas en Hamilton zitten al langer samen in hetzelfde team.

Wie de zitjes van het duo overneemt is nog niet duidelijk. In de coulissen van de F1 wordt er al gezegd dat Mick Schumacher, zoon van Michael, er zijn kans zou krijgen in de formule 1.