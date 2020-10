Lommel ziet WK-leider in de motorcross uitpakken in eerste deel van drieluik, Belg Van Horebeek zevende

Zondag, maar ook nog de rest van de komende week is Lommel het mekka van de motorcross. Drie manches staan er op het programma. De eerste was een kluif voor wereldkampioen Tim Gajser. In de MX2 won Tom Vialle, voor Jago Geerts.

Tim Gajser is als wereldkampioen en WK-leider een onvervalste topper in de MXGP. Mooi dat de Sloveen zijn klasse dan ook demonstreert in de Grote Prijs van Vlaanderen motorcross. Gajser was tweede in de eerste reeks en de beste in de tweede reeks. Die twee resultaten bij mekaar leverden hem de overwinning op.

De Fransman Gautier Paulin werd tweede en liet de overwinning schieten in de tweede reeks. De derde en laatste podiumplaats was voor de Spanjaard Jorge Prado. Jeremy Van Horebeek was op zijn Honda de beste Belg op een zevende plaats.

GEERTS SLECHTS 1 PUNTJE TE KORT

In de MX2-klasse hebben we natuurlijk de 20-jarige Jago Geerts als talent om in de gaten te houden. Hij was in eigen land dicht bij de zege, maar kwam één puntje te kort. Ook in de MX2 haalde de WK-leider het: de Fransman Tom Vialle deed er een overwinning bij.