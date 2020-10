F1 opnieuw richting 22 races in 2021. Geen GP van Brazilië, wel een andere nieuwkomer

Het seizoen van dit jaar is nog niet voorbij, maar er lekken al enkele details voor de F1 kalender van 2021.

Dit jaar stonden er normaal gezien 22 races op het programme, een record. Maar ook in 2021 hoopt de FIA 22 F1-races te kunnen organiseren.

Het F1-seizoen start traditioneel in Australië maar niet in 2021 want die eer is weggelegd voor de GP van Bahrein. Australië schuift op naar 24 oktober redelijk achteraan op de kalender.

Op 29/8 staat de GP van België op het circui van Spa-Francorchamps op het programma. Begin mei keert het circuit van Zandvoort dan weer officieel terug in de Formule 1.

De twee andere nieuwkomers zijn Vietnam en Saoedi-Arabië. De Gp van Vietnam stond dit seizoen al op het programma maar ging niet door vanwege het coronavirus. Met Saoedi-Arabië als niewkomer moet er ook een GP verdwijnen, dat is die van Brazilië.

Maar voorlopig dus ook geen GP van Toscane, Imola of Portugal. De circuits die nu uit noodzaak dienst doen als vervangend circuit voor een race worden genegeerd in 2021.