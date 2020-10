Leclerc verrast vriend en vijand met vierde plaats in kwalificaties

Voor Ferrari-rijder Charles Leclerc werd het een uitstekende kwalificatiesessie op de Nürburgring. Hij reed de vierde beste tijd en mag dus starten vanop de tweede rij.

Achteraf reageerde Leclerc dan ook heel tevreden met die 4e plaats. "Ik weet niet hoe het komt, ik ben verrast. Ik had verwacht dat deze weersomstandigheden ons meer problemen zouden bezorgen", klinkt het eerlijk.

"Er zitten enkele nieuwe upgrades in de wagen en iedereen werkt goed, maar het is nu niet zo dat we zo'n enorme upgrades gedaan hebben die zo'n grote sprong veklaren", denkt de Monegask.

"Van in het begin van het seizoen heben we wat problemen met de banden in een koudere temperatuur maar nu liep alles wel goed."

Zijn ploegmaat bij Ferrari Sebastian Vettel haalde Q3 niet en zal zondag van start gaan vanop plaats 11.