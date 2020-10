Hamilton evenaart uitgerekend op Nürburgring record van Schumacher, Verstappen nadert op Bottas in stand

Wie Duitsland zegt en aan de F1 denkt, zegt Michael Schumacher. Maar voortaan ook Lewis Hamilton. Net op de Nürburgring evenaarde Hamilton het record van Schumacher qua aantal gewonnen GP's. Dat zijn er 91 en zo veel heeft Hamilton er dus nu ook achter zijn naam staan.

Het was Bottas die van op de pole vertrok en die positie ook wist te behouden, tot hij door gebrek aan power moest opgeven. Hamilton nam de koppositie over en reed weg van Verstappen. Een safety car op 15 ronden van het einde zorgde terug een beetje voor spanning.

VERSTAPPEN HOUDT RICCIARDO AF

Bij de herstart moest Verstappen er vooral opletten dat hij zijn ex-teamgenoot Ricciardo achter zich kon houden. Dat lukte wel, het werd voor Ricciardo dus een derde plaats. Sowieso al een geweldig succes voor Renault. Verstappen hield zelf zijn tweede plek vast. Zo nadert hij in de WK-stand wel op Bottas, al staat die in het klassement nog altijd tweede.

Achter dus een ongenaakbare Lewis Hamilton, zowel in deze GP van Eifel als in het kampioenschap. Eind deze maand afspraak in Portugal voor de volgende race.