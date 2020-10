Valtteri Bottas op de pole van start op de Nürburgring, Mercedes blijft met twee voor Verstappen

Valtteri Bottas heeft op de Nurburgring in de kwalificaties de snelste tijd neergezet. De Fin vertrekt dus op de pole in de GP van Eifel, voor zijn ploegmaat Lewis Hamilton. Max Verstappen wist de Mercedessen net niet te kloppen.

Nadat op vrijdag enkele trainingen niet konden doorgaan vanwege de mist en de regen, kon er op zaterdag wel geracet worden. Met eerst een vrije training, gewonnen door Bottas, en later het echte werk in de kwalificaties. Daar zagen we in Q2 inmiddels een vertrouwd beeld: Sebastian Vettel die sneuvelde.

Nadien ontwikkelde er zich in Q3 nog een spannende strijd om de pole, met Bottas, Hamilton en Verstappen die alle drie snel onderweg waren. Het was Bottas die opnieuw de snelste was en zich dus wel goed in zijn sas voelt op het circuit. Hij was twee tienden sneller dan zijn ploegmaat Hamilton. Verstappen moest vrede nemen met de derde tijd.

FERRARI OP TWEEDE RIJ

Overigens start er met Charles Leclerc wel een Ferrari op de tweede rij: dat is nog niet al te dikwijls voorgevallen dit seizoen. Alexander Albon en Daniel Ricciardo maken de top zes van de startgrid compleet.