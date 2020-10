Thierry Neuville gaat slotdag in Sardinië in op virtuele podiumplaats

Wereldkampioen zal Thierry Neuville dit jaar niet meer worden, maar onze landgenoot wil wel nog enkele goeie prestaties neerzetten in het WK rally. Dat moet lukken in de Rally van Sardinië, waar hij al twee keer eerder wist te winnen. Voorlopig is Neuville in de editie van 2020 derde.

Dat was ook al de positie die Neuville bekleedde na de eerste dag van de Rally van Sardinië. De Spanjaard Sordo leidde toen, met 17 seconden voor op Suninen en 35 tellen op Neuville. Een lekke band speelde Neuville in het vervolg van de rally parten. Desalniettemin wist hij met zijn Hyundai wel op te schuiven. OGIER VOORBIJ NEUVILLE Na het winnende van de tiende klassementsrit schoof Neuville op naar de tweede plaats. Door een mogelijk verkeerde bandenkeuze in de twaalfde rit heeft Neuville zijn tweede plek moeten afstaan aan de Fransman Sébastien Ogier. Diezelfde Ogier volgt wel nog op 27 seconden van Sordo. De achterstand van Neuville op zijn teamgenoot bedraagt een kleine 29 seconden. Uitkijken maar wat er nog mogelijk is op de slotdag.