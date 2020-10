Slecht nieuws voor Red Bull? "Ze krijgen geen motor van ons bij Mercedes"

Het is voor Red Bull uitkijken met welke motor ze zullen rijden in het seizoen 2022. Na het afhaken van Honda moeten ze te rade gaan bij de andere producenten van Mercedes, Ferrari en Renault. Die eerste heeft alvast geweigerd.

Red Bull is voorlopig de grootste concurrent (als dat al bestaat) van Mercedes. Mercedes-teammanager Toto Wolff zegt bij Motorsport dat ze geen motor zullen leveren aan Red Bull wanneer Honda stopt.

"We leveren al motoren voor vier teams, we kunnen nu al moeilijk krachtbronnen maken voor elk van die teams. Er is geen capaciteit om Red Bull erbij te nemen", klinkt het. "Maar ik ben zeker dat teammanager Helmut Marko een alternatief plan heeft waarvoor hij wellicht niet afhankelijk is van de huidige leveranciers in de F1", denkt Wolff.