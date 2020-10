Mist zorgt ervoor dat er niet geoefend wordt op de Nürburgring

Na zeven jaar keert het F1-circus opnieuw naar de Nürburgring voor een grote prijs. Maar de rijders hebben het (voor hen) nieuwe circuit niet kunnen uitproberen op de vrije trainingen van vrijdag. De mist was de grote spelbreker.

Normaal gezien worden er op vrijdag twee vrije trainingen georganiseerd van anderhalf uur. De rijders zien dus drie uur oefenen door hun neus geboord worden op een circuit waarvan ze niet weten hoe de auto's presteren op het circuit.

Het regende bovendien ook nog eens in Duitsland, maar dat zou niet de hoofdreden zijn waarom de oefensessies uitgesteld werden, vooral de mist. De medische helikopter kon door de mist niet opstijgen. Bovendien was het onmogelijk om naar het ziekenhuis te vliegen 50km verderop door de dikke mist.

"Het is frustrerend om een dag zoals deze te missen", klinkt het bij Lewis Hamilton. "We hadden echter niet zo veel gereden waarschijnlijk. We zijn beperkt qua aantal banden en het weer zal waarschijnlijk zo blijven voor de rest van het weekend. Uiteindelijk is de situatie voor iedereen dezelfde", zegt de regerende wereldkampioen.