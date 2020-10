Opnieuw ferme geruchten rondom Max Verstappen na gedoe met Honda-motoren

Het ziet er naar uit dat Honda de Formule 1 zal gaan verlaten. En dus is ook de vraag wat er gaat gebeuren met Red Bull, dat ook gebruik maakt van die krachtbron. Vertrekt Max Verstappen?

Volgens de geruchtenmolen zou Max Verstappen nu wel eens de overstap naar Mercedes kunnen maken, als hij bij Red Bull geen valabele motor krijgt voor het nieuwe seizoen.

Ferrari en Mercedes lijken geen opties, dus wordt naar Renault gekeken. Al zou Red Bull ook gewoon uit de F1 kunnen trekken.

Topmotor?

"Als we geen topmotor hebben waarmee we voor de titel kunnen gaan, dan stoppen we er misschien mee", aldus sportieve baas van Red Bull Helmut Marko in Het Laatste Nieuws.

Verstappen heeft nog een contract tot 2023 bij Red Bull: "Max heeft een clausule in zijn contract waarin staat dat hij mag vertrekken als we hem geen topmotor kunnen aanbieden", geeft Marko nog mee. Zit er een toptransfer aan te komen?