Bekende Duitse sportmerken overwegen entrée in F1 en kunnen uitweg bieden voor Red Bull

Max Verstappen zal er niet meteen vrolijk van zijn geworden, toen hij hoorde dat Red Bull op zoek moet gaan naar een nieuwe motorleverancier na 2021. Honda stopt er immers mee in de F1. De namen van mogelijke vervangers circuleren al en zijn te vinden in Duitsland.

De Volkswagen Groep werd al vaker in verband gebracht met de Formule 1 en dat is nu opnieuw het geval. Volgens F1 Insider zit er geen instap als fabrieksteam aan te komen, maar wil Volkswagen wel motorleverancier voor Red Bull worden.

AL GESPREKKEN MET PORSCHE

Volkswagen zou zich echter richten op 2026 om in de Formule 1 te stappen, terwijl Red Bull al in 2022 een nieuwe motor nodig heeft. Een andere mogelijke piste is Porsche, dat al gesprekken gevoerd zou hebben met Red Bull.

Porsche is momenteel actief in de Formule E, maar een overstap naar de koningsklasse van de autosport zou wel eens aantrekkelijk kunnen zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.