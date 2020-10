"Michael Schumacher verslaan was moeilijker dan Lewis Hamilton verslaan" vindt Fernando Alonso

Fernando Alonso keert volgend seizoen terug in de F1 maar liet zich nu al opmerken met een straffe uitspraak. Hij vindt namelijk dat Schumacher beter was dan Lewis Hamilton.

Michael Schumacher heeft 7 wereldtitels in de F1, Lewis Hamilton voorlopig 6 maar de Brit lijkt wel op weg te zijn naar een 7e titel.

Het Duitse blad Bild vroeg aan Fernando Alonso om Schumacher en Hamilton te vergelijken aangezien de tweevoudige wereldkampioen beide rijders goed kent. "Het zijn twee verschillende periodes met verschillende auto's", is de Spanjaard eerst nog voorzichtig.

Maar daarna moet hij toch een straffe uitsrpaak doen. "Schumacher was heel moeilijk te verslaan, had het meeste talent. Lewis is de beste van zijn generatie maar werd bijvoorbeeld geen wereldkampioen toen Butten zijn ploeggenoot was bij McLaren. Bovendien kon Rosberg hem ook verslaan bij Mercedes dus Michael heeft bij mij een streepje voor", klinkt het.

Alonso was in 2007 ploegmaat van Alonso bij McLaren en reed van 2010 tot 2014 bij Ferrari. Volgend jaar keert hij op zijn 39e terug in de F1 bij Alpine, het huidige Renault.