Honda stapt uit F1, slecht nieuws voor Red Bull

Honda stapt in 2021 uit de F1. Dat betekent dat Red Bull op zoek moet naar een nieuwe motorleverancier.

"De auto-industrie ondergaat momenteel een grote transformatie, die je slechts eens in de honderd jaar ziet. We streven ernaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn, dat is een topprioriteit binnen het bedrijf", bevestigen ze bij Honda het nieuws om uit de F1 te stappen.

Dat betekent slecht nieuws voor Red Bull, dat hun motorleverancier ermee ziet ophouden. Door de beperkte keuze, er blijven er nu nog slechts drie over, keert Red Bull straks waarschijnlijk met hangende pootjes terug naar Renault.

De andere twee opties zijn Mercedes en Ferrari, maar die zullen concurrent Red Bull niet meteen versterken. Dan blijft alleeen Renault nog over.

In 2017 kwam er een einde aan de samenwerking tussen de Franse motorfabrikant en Red Bull. Na 12 jaar mondde de samenwerking uit in een echte vechtscheiding, dus het wordt straks interessant om te zien of Red Bull terugkeert naar Renault.

Renault is verplicht om Red Bull van motors te voorzien, aangezien het de minste teams voorziet van een motor momenteel.