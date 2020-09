🎥 Norris levert ferme kritiek op ploegmaat Sainz: "Wat is hij aan het doen?!"

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de F1-teams. Sommige rijders binnen dezelfde ploeg kunnen niet altijd even goed met elkaar overweg. Denk maar aan Vettel en Webber bij Red Bull vroeger of Rosberg en Hamilton bij Mercedes.

Bij McLaren doen ze er alles aan om de collegialiteit en vriendschap tussen Lando Norris en Carlos Sainz in beeld te brengen. Maar die vertoont ondertussen toch enkele barsten en dat heeft de rest van de wereld ook mogen horen tijdens de GP van Rusland. Het YouTube-kanaal van de Formule 1 brengt na elke GP een overzicht van de beste stukken die door de Team Radio gezegd worden. In de GP van Italië werd Sainz nog 2e maar de twee daaropvolgende GP's (Toscane en Rusland) moest hij de strijd staken na een crash. Lando Norris zag het gebeuren en riep "Wat is Carlos aan het doen?! De held uithangen in bocht 1?", klonk het vol consternatie. Ricciardo Een ander opvallend stukje Team Radio is van Daniel Ricciardo. De Australiër passeert zijn ploegmaat Ocon in de tweede bocht maar gaat daarbij iets te wijd waardoor hij een straftijd van 5 seconden krijgt. "Oké", zegt de Renault-rijder wanneer hij het nieuws hoort. "Ik zal wat sneller rijden dan, mijn fout", geeft hij ridderlijk toe. Alle fragmenten: