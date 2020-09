Lewis Hamilton is het niet eens met stewards: "Ze doen er alles aan om mij te proberen stoppen"

Alles liep gesmeerd tijdens de GP van Rusland voor Lewis Hamilton. Hij veroverde de pole en reed ronde per ronde verder weg bij ploegmaat Bottaas en de rest van het pak. Maar een tweevoudige tijdstraf van 5 seconden zorgde ervoor dat Hamilton pas derde eindigde.

En met die tijdstraffen is Hamilton het niet eens. "Wat is er gebeurd, waar staat dat in het reglement?", vroeg Hamilton zich af in de teamradio nadat hij een dubbele tijdstraf kreeg voor het oefenen van zijn start waar dat volgens de officials niet mocht.

"Ik ben er zeker van dat niemand ooit twee tijdstraffen van 5 seconden voor zoiets belachelijk heeft gekregen", zei hij bij Sky Sports. "Ik moet nog eens bekijken wat de regels zijn, maar ik heb alleszins niemand in gevaar gebracht."

"Dit heb ik al eerder gedaan op andere circuits en daar is nooit een gevolg aan gegeven", weet de huidige wereldkampioen. Ze proberen mij te stoppen, deze straf is overdreven. Maar ik moet proberen door te gaan en gefocust blijven", klinkt het strijdvaardig.