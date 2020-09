Geen nieuwe zege voor Hamilton in Sochi, maar zege blijft wel binnen Mercedes

Ondanks dat hij vanop pole positie vertrokken is, is Lewis Hamilton er niet in geslaagd om de GP van Rusland te winnen. De zege ging naar zijn ploeggenoot Valtteri Bottas. Max Verstappen werd tweede, Hamilton (pas) derde.

Het was de 322e wedstrijd voor ex-wereldkampioen Kimi Raikkonen, daarmee evenaart hij het record van Rubens Barrichello. In de eerste ronde moest de Safety Car al tussenkomen na een crash van Sainz en Stroll. Sainz was op plaats 6 gestart, Stroll op plek 12. Beide piloten moesten in de eerste ronde dus al opgeven, net als de vorige GP in Mugello. Hamilton reed lang aan de leiding maar kreeg van de wedstrijdleiding 2x een straf van 5 seconden vanwege onregelmatigheden nog voor de start. Daardoor konden Bottas en Verstappen de leider in de WK-stand inhalen. In de achtergrond parkeerde Perez zijn Racing Point-bolide naar plaats 4. Ricciardo werd mooi 5e. Charles Leclerc startte vanop plaats 10 en kon 4 plaatsen goedmaken richting plaats 6. Vettel eindigde buiten de punten. 🏁 TOP 10 - POINTS FINISHERS 🏁



BOT 📸

VER

HAM

PER

RIC

LEC

OCO

KVY

GAS

ALB#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/koMED2jxfO — Formula 1 (@F1) September 27, 2020