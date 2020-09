Lewis Hamilton blijft in polepositie, Ferrari kent weer pech

Lewis Hamilton heeft ook in Sotsji zijn polepositie niet uit handen gegeven. De Brit reed een ronderecord en gaat voor de achtste keer van de polepositie starten.

Bij Ferrari liep het weer minder goed. Sebastian Vettel reed met zijn wagen in de bandenmuur en moest de wedstrijd staken. Bij die actie kwamen Leclerq en Hamilton nog goed weg.

Het scheelde luttele seconden of Hamilton had zich niet gekwalificeerd, maar dankzij een sterke ronde van de Brit start hij toch in polepositie.

De tweede plek was niet voor zijn ploegmaat Valteri Bottas. De Fin werd op het allerlaatste moment nog voorbijgestoken door Max Verstappen.