Vrije oefensessies in Rusland: Slaagt Ricciardo erin om op het podium te eindigen?

Na een weekje rust heeft het F1-circus zich opnieuw op gang getrokken in Sochi voor de GP van Rusland. Mercedes kroonde zich opnieuw tot winnaar maar er is een verrassende derde.

En dat is niet Max Verstappen, al reed Verstappen wel naar de derde tijd in de eerste vrije oefensessie. Even later werd hij 7e in de tweede vrije oefensessie.

Maar de grootste verrassing kwam van Daniel Ricciardo want hij zette de tweede en derde beste tijd neer. De allerbeste tijd was telkens voor Bottas. Hamilton kon in de eerste vrije oefensessie geen goede tijd neerzetten en eindigde achter zijn teamgenoot in de tweede vrije oefensessie.

En Ferrari? Leclerc en Vettel eindigden telkens rond de tiende plaats.

