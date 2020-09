Opnieuw een sprankeltje hoop uit het Zanardi-kamp: reactievermogen voormalige F1-piloot verbetert

Alex Zanardi, de voormalige F1-rijder die later aan handbiken deed, vecht nog altijd voor zijn leven in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan. Er komt wel nog eens goed nieuws van daar. Zanardi heeft voor het eerst gereageerd op geluidsprikkels.

Sinds Zanardi in juni met zijn handbike werd aangereden door een vrachtwagen, levert hij een helse strijd om te overleven. Daar hoorden diverse operaties en zelfs een tijdje in kunstmatige coma bij. Na een terugval werd Zanardi opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in Milaan. Daar worden dus tekenen van hoop vastgesteld. Er werden bij Zanardi akoestische prikkels aangebracht en daar reageerde hij kortstondig op. Het lijkt weinig, maar in zijn geval is dat zeker en vast al een positief signaal. Wel blijft zijn toestand ernstig.