"Ze hebben niet zoveel zelfvertrouwen als Max" & "Max rijdt zoals Schumacher": Red Bull-baas legt uit waarom zelfs toptalenten de tijden van ploegmaat Max Verstappen niet kunnen bijhouden

Max Verstappen is niet de meest ideale ploeggenoot. Niet vanwege zijn gedrag, maar gewoon omdat hij zo goed kan racen. Dat zegt Red Bull-baas Christian Horner aan EPSN.

Ploeggenoten van Max Verstappen hebben moeite om de Nederlander bij te houden. Nochtans beschikt Red Bull over genoeg talent met momenteel Alex Albon en in het verleden Pierre Gasly.

"Zij hebben zeker talent, maar zij zijn minder zelfzeker. Er zitten bepaalde nuances in onze wagens die Max niet van slag brengen, terwijl dat dan wel gebeurt bij Alex bijvoorbeeld", aldus Horner aan ESPN.

"Ik vergelijk hem graag met Michael Schumacher in de jaren 90. Er waren er niet veel die met de Benetton konden rijden zoals hem, zo is dat nu ook het geval met Max bij ons."

"Hij is dan ook nog eens snel en getalenteerd. Hij gelooft in zichzelf en straalt zelfvertrouwen uit. Hij kan erg goed racen en door zijn ervaring heeft hij nu ook nog eens een ongelooflijke controle over de auto. Hij is een echte racemachine."