De Formule 1 krijgt een nieuwe CEO: ex-baas van Ferrari gaat Carey opvolgen

Volgens verschillende media wordt Stefano Domenicali de nieuwe CEO in de Formule 1. Hij zal meer dan waarschijnlijk volgend seizoen Chase Carey opvolgen. Domenicali is geen onbekende in de F1-wereld, want in het verleden was hij al de baas van Ferrari.