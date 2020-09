Nascar verwelkomt basketballegende Michael Jordan: "Meer kansen bieden aan zwarte mensen in de racewereld"

Michael Jordan heeft een licentie gekocht voor een eigen team in de Nascar Cup Series. De basketballegende wil zo diversiteit aanmoedigen in de racewereld.

Michael Jordan kocht de licentie samen met zijn goede vriend Denny Hamlin, zelf autocoureur. "Er zijn nog nooit zwarte teameigenaren geweest. Het lijkt mij nu het ideale moment om in te stappen, aangezien de sport sociale veranderingen doormaakt en diversiteit meer omarmt."

Dat racisme plost vaker wordt aangekaart, komt er nadat Bubba Wallace openlijk kritiek uitte op de confederatievlag. Bubba Wallace is de enige zwarte coureur in de Nascar en dat statement kwam er na de onfortuinlijke dood van George Floyd.

Wallace zal dan ook voor het team van Michael Jordan gaan racen. "Dit is een unieke kans voor mij, die maar één keer in het leven voorbijkomt", schrijft Wallace op Instagram. "Ik ben vereerd dat Michael en Denny in mij geloven en kan niet wachten om aan dit avontuur met hen te beginnen."

Ook Michael Jordan ziet een unieke kans. "Hiermee kan ik een nieuw publiek iets aanleren en zwarte mensen meer kansen geven in de racewereld."