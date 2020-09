Opnieuw positieve coronabesmetting in de F1

Er wordt dit weekend geen GP gereden, de rijders en teams krijgen een weekje rust na de GP's in België en Italië. Maar iedereen werd wel opnieuw getest en daar zat een positieve besmetting bij.

Dat liet de FIA weten via de social media-kanalen. In totaal zijn er 1.938 testen uitgevoerd van vrijdag 11 september tot donderdag 17 september. De tests werden uitgevoerd bij rijders, teams en ander personeel en één iemand testte positief.

Over wie het gaat wordt niet gecomunicceerd bij de F1. Ze laten weten dat ze de hoeveelheden publiceren om transparant te zijn maar geen specifieke details vrijgeven over de identiteit van de positieve persoon.

Als het een rijder of belangrijk personeelslid is, zal het alleszins snel duidelijk worden wie positief getest heeft want hij moet dan 2 weken in quarantaine en volgende week wordt er opnieuw geracet in Rusland. Eerder testte Racing Point-rijder Sergio Perez postief op het coronavirus. Nico Hulkenberg nam toen van hem over.