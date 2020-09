Ferrari ziet opportuniteiten voor 2021 en komt met nieuwe motor

Bij Ferrari is 2020 een jaar om snel te vergeten. Niet alleen vanwege het coronavirus, maar ook vanwege de zwaar tegenvallende resultaten.

Charles Leclerc staat op plaats 8 in de WK-stand, Sebastian Vettel op plaats 13. In het constructeurskampioenschap staat Ferrari pas op plaats 6 van de 10 teams. Dat was vorig jaar alleszins anders, toen werden ze tweede. Op ruime afstand van Mercedes, maar toch een wereld van verschil.

In 2019 was de Ferrari beduidend sneller maar toen kwam de FIA met een onderzoek om de Power Unit van Ferrari te onderzoeken. Er werd een minnelijke schikking getroffen maar meer details werden niet vrijgegeven. Heel geheimzinnig, maar het resultaat is dat Ferrar dit seizoen niet meer competitief is.

2021: nieuwe motor

Eerder liet teammanager Marco Binotto al lnoteren dat ze zich vooral richten op het jaar 2022 omdat er dan grote reglementswijzigingen zullen plaatsvinden in de F1. Maar tegenover het Italiaanse Corriere della sera liet Binotto weten dat ze in 2021 toch wel wat zullen aanpassen aan de wagen.

"Ze zullen een evolutie zijn van de huidige wagen maar er zijn kansen. De motor zal volledig nieuw zijn en we rekenen erop dat hij ook beter zal zijn. Bovendien zal er hoogstwaarschijnlijk een aerodynamische wijziging zijn, dat zullen we proberen te benutten", klinkt het.