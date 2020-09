Wie is schuldige van grote crash? Bottas bijt van zich af

De chaos begon al in de eerste ronde met Gasly en Verstappen als grootste slachtoffers. De Safety Car moest meteen uitrijden van ronde 1 tot ronde 6. Maar de Safety Car was nog geen twee bochten weg en de bolides crashten opnieuw. Door het laat optrekken van Bottas werd er door de achterliggende coureurs vooral naar de Fin gewezen als grote schuldige van de crash.

"Als de Safety Car weg is, duurt het lang voor de lichten uit zijn en je opnieuw mag racen. Als leider probeer je natuurlijk alles uit de situatie te halen. Ja, ik duwde pas laat op het gaspedaal. Maar je mag ook pas vanaf de controlelijn racen en niet ervoor", klinkt het. "De jongens achter mij die crashten moeten in de spiegel kijken en niet naar mij wijzen", bijt de Fin van zich af.

Lap 7 restart at Mugello = carnage 😮 💥



Four drivers = OUT



And all four walked away unscathed, thankfully 🙏#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/d8crtpUa9H