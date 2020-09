Mercedes 1 en 2 na spektakelrijke GP van Toscane met 2 rode vlaggen

De F1-wereld zal het eerste raceweekend op het circuit van Mugello niet snel vergeten. Met twee rode vlaggen en 12 finishers kreeg het publiek waar voor zijn geld. Na een minstens even spekakelrijke GP op het circuit van Monza, herstelt Mercedes opnieuw de orde.

Want Lewis Hamilton heeft de GP gewonnen, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

De race begon al met veel spektakel bij de start. Verstappen verloor veel kracht en zakte door het pak. In de tweede bocht werd hij aangereden door Raikkonen waardoor zijn race erop zat. Er werden enkele rondjes achter de Safety Car gereden en wanneer die weg was, crashten ze opnieuw. De koersdirectie besloot om de rode vlag boven te halen en dus reed iedereen naar de pitstraat.

Bij de herstart snelde Hamilton voorbij Bottas want hij was de leidersplaats kwijtgespeeld bij de eerste start. Alles leek opnieuw in orde te komen tot Stroll een 15-tal rondes voor het einde zwaar crashte. Opnieuw werd er met de rode vlag gezwaaid.

Zo moesten de bolides voor de derde maal opnieuw van start gaan tijdens dezelfde race. Ditmaal reden ze door tot het einde. Hamilton zette ook nog eens de snelste tijd neer. Bottas werd dus tweede, Albon veroverde zijn eerste podiumfinish met een derde plaats.