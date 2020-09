Nieuw circuit, maar geen nieuwigheden vooraan: Mercedes P1 en P2 in kwalificaties

Op het circuit van Mugello reden voor de eerste keer F1-bolides, maar dat is dan ook de enige nieuwigheid dit weekend. Want Mercedes mag zondag naar aloude traditie van start gaan op posities 1 en 2.

De pole position was weggelegd voor regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, zijn 95e pole in zijn carrière. Bottas was 0,059 seconden trager. Max Verstappen vervolledigt de top 3.

Albon maakt een goede beurt bij de Red Bull-bazen want hij start naast Max Verstappen op plaats 4. Leclerc zet Ferrari terug op de kaart in Toscane met een 5e plek terwijl zijn teammaat Vettel niet naar Q3 kon doorstoten.