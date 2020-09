Bottas is het snelst op eerste dag van GP van Toscane en zet record neer, ook Verstappen mengt zich in de debatten

In de schaduw rijden van Lewis Hamilton moet niet makkelijk zijn. Daarom zal Valtteri Bottas moed putten uit dagen zoals deze. Niet alleen was Bottas sneller dan zijn Britse teamgenoot in beide oefensessies op vrijdag, er zat ook een record in voor de Fin.

Voor het tweede weekend op rij is het racen in Italië, dit keer onder het mom van GP van Toscane. Bottas zette met een rondje van 01:17.879 de eerste vrije training naar zijn hand. Max Verstappen kwam met de tweede tijd behoorlijk in de buurt. Ferrari gaf zelfs een teken van leven met een derde plaats voor Leclerc. Hamilton was pas vierde in de openingssessie. In de tweede vrije training kwam de wereldkampioen meer opzetten, maar zijn teamgenoot perste er een nieuw baanrecord uit. Bottas knalde met 01:16.989 naar de snelste tijd ooit op het circuit van Mugello. Hamilton werd zo tweede en Verstappen toch derde, mogelijk een teken dat de Red Bull-rijder zich dit weekend weer gaat smijten nadat hij in de vorige race uitviel. CRASH NORRIS Het voornaamste incident in de tweede vrije training kwam op naam van Lando Norris. De Mc-Laren rijder crashte.