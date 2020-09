Zoals verwacht: Sebastian Vettel tekent bij nieuwe ploeg en blijft actief in de Formule 1

Vettel heeft bij zijn volgende werkgever een meerjarig contract kunnen tekenen. De precieze termijn van het contract is niet bekendgemaakt. Wel heeft Racing Point de komst van Vettel officieel bevestigd. Sebastian Vettel en Lance Stroll zullen in 2021 de vaste rijders zijn van het team.

Eerder was al bekend dat Sebastian Vettel bij Ferrari zou weggaan. Het zag er even naar uit dat er geen plaats meer zou zijn in de F1 voor hem, maar bij Racing Point weet de Duitser dus toch onderdak te vinden. Zeker ook een bewijs van de ambities die zijn nieuwe ploeg koestert.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️



Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1