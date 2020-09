Weg ligt open voor Vettel om in de F1 te blijven na aankondiging van Sergio Pérez

Ondanks dat de Mexicaan eigenlijk nog een overeenkomst had voor 2021, heeft Sergio Pérez aangekondigd Racing Point te zullen verlaten. Het gerucht doet al een tijdje de ronde dat de renstal Sebastian Vettel wil aantrekken. De weg ligt nu helemaal open voor de komst van de Duitser.

Racing Point, dat in 2021 de naam Aston Martin zal dragen, is het team van de vader van Lance Stroll. Die laatste hoeft voor zijn zitje als vaste rijder dan ook niet te vrezen. Pérez had in principe ook nog een contract, maar kondigde op Twitter dus toch zijn vertrek aan.

De vraag is of er van bovenaf enige druk is uitgeoefend of niet. In elk geval staat het Aston Martin nu vrij om Sebastian Vettel nu een voorstel te doen. De viervoudige wereldkampioen, die weggaat bij Ferrari, zou zo alsnog in de Formule 1 kunnen blijven.

Tengo algo que anunciarles...

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!



I have something to announce to you...

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020

"Ik heb geen plan B", zegt Pérez ook nog. "Het is mijn bedoeling om in de F1 te blijven racen, maar dat zal er van afhangen of ik in een project kan stappen dat me motiveert om elke ronde 100 procent te blijven geven."