Pech voor Liam Everts: seizoen voorbij na breuken in arm

Liam Everts zal dit seizoen geen titel halen in de motorcross. In Faenza kwam de zoon van Stefan Everts ten val en daarbij liep hij enkele breuken in zijn arm op. Daardoor zal hij meer dan waarschijnlijk niet meer in actie komen dit seizoen.

Stefan Everts gaf meer uitleg bij Het Laatste Nieuws. "Hij zou Lommel nog kunnen halen, maar Liam is nog te jong om al met zijn gezondheid te spelen. We moeten geen risico's nemen, want de titel is toch niet meer haalbaar", aldus de vader van Liam Everts.