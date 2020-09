Thierry Neuville zakt zelfs naar vijfde plaats in WK-stand, wereldkampioen juicht in eigen land

Thierry Neuville zal niet meteen vrolijk worden wanneer hij naar de stand in het WK rally kijkt na de Rally van Estland. Door wielschade verkeek hij daar zijn kansen op een goede uitslag en dat is ook nefast voor hem in de strijd om de wereldtitel.

Toen de wagen van Neuville uitviel met schade aan het rechterwiel, was het eigenlijk al duidelijk dat hij de wereldtitel moet verdedigen. Dat blijkt eens te meer nu de Rally van Estland afgelopen is. Neuville zakt van de derde naar de vijfde plaats in de stand. NIET MEER BIJ BESTE DRIE In de komende drie rally's zou hij dus vier rijders moeten passeren in het klassement: dat gaat echt niet gebeuren. De afgelopen paar jaar hoorde Neuville steevast bij de beste drie rallyrijders, maar de stand geeft momenteel dus iets anders aan. Heel andere vooruitzichten voor Ott Tänak, de regerende wereldkampioen. Die won de rally in zijn eigen land en verstevigde zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Een tweede opeenvolgende titel zit er dus zeker nog in voor Tänak.